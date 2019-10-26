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Экологическую акцию с участием Греты Тунберг в Ванкувере посетили около 10 тыс. человек

Шведская активистка в очередной раз потребовала от канадских властей делать больше для борьбы с изменениями климата

ОТТАВА, 26 октября. /ТАСС/. Порядка 10 тыс. человек приняли участие в экологической демонстрации с участием известной шведской активистки Греты Тунберг, которая завершилась в канадском Ванкувере (провинция Британская Колумбия). Об этом в пятницу сообщил телеканал CBC.

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Акция, прошедшая в центральной части мегаполиса, была организована местными молодежными экологическими организациями. Колонна демонстрантов растянулась на три километра. В связи с проведением мероприятия в центре Ванкувера были проблемы с движением автотранспорта.

Тунберг в очередной раз потребовала от канадских властей делать больше для борьбы с изменениями климата. Поскольку большая часть присутствующих на митинге состояла из молодежи, то она призвала именно эту часть аудитории быть более активной в деле защиты окружающей среды. "Мы, молодежь, говорим им [власть имущим] прекратить делать это, прекратить игнорировать последствия их действий и бездействий, [влияющих на изменения климата], - сказала активистка. - Мы - волна перемен, и нас не остановить, если мы будем все вместе".

С прошлой недели Тунберг находится в Канаде. В частности, 18 октября она посетила Эдмонтон (провинция Альберта), где провела встречу со своими сторонниками. После этого один из уличных художников выполнил ее портрет баллончиками с краской на специальной стене, где местные жители могут выражать в картинах и простых надписях свои мысли. Однако через несколько дней недовольные Тунберг горожане, многие из которых работают в нефтегазовой отрасли, закрасили ее изображение черной краской и написали поверх него различные послания, среди которых "Вон из страны" и "Провокатор".

Теги
КанадаТунберг, Грета
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