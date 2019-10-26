В Калифорнии 850 тыс. потребителей на два дня отключат от электроснабжения

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E) предупредила о предстоящем в выходные отключении от электроснабжения около 850 тыс. потребителей в центральной и северной частях штата Калифорния. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте компании.

"PG&E потребуется ради безопасности приостановить подачу электроэнергии за несколько часов до потенциально опасного усиления ветра. Важно отметить, что фронт непогоды будет смещаться с севера на юг в течение двух дней и наши потребители на севере и в центральной части Калифорнии испытают на себе воздействие раскаленного сухого ветра в разное время. Это значит, что сроки отключения электроснабжения будут варьироваться", - пояснила компания.

"Приостановка подачи электроэнергии, как ожидается, затронет приблизительно 850 тыс. потребителей в ряде районов 36 округов", - уточнила PG&E. Профилактические меры, призванные свести к минимуму риск возгораний в условиях бури, будут вводиться с вечера субботы до полудня (19:00 мск) понедельника. Скорость ветра в ряде районов будет достигать 31,3 м/с.

PG&E еще в среду приступила к плановому прекращению подачи электроэнергии около 179 тыс. потребителей в целях предотвращения возгораний в условиях бури. Профилактика затрагивала жителей 17 округов Калифорнии. Аналогичные меры приняли еще две энергетические компании.

В начале октября PG&E провела аналогичного рода профилактику, отключив на несколько дней от электроэнергии около 800 тыс. потребителей. Природные пожары тогда привели к гибели трех человек в Калифорнии и спровоцировали массовую эвакуацию.