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Трамп указал Тиму Куку, что IPhone без кнопки стал гораздо менее удобным

По словам президента США, кнопка на смартфоне Apple "была гораздо лучше, чем свайп"
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Evan Vucci

ТАСС, 26 октября. Президент США Дональд Трамп раскритиковал дизайн последних моделей IPhone, заявив, что старые модификации с кнопкой Home ("Домой") были более удобными. Об этом американский лидер написал в пятницу на своей странице в Twitter, обращаясь к генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку.

"Тиму [Куку]: кнопка на IPhone была гораздо лучше, чем свайп", - написал Трамп.

Первый iPhone без кнопки Home вышел осенью 2017 года, им стал iPhone X. В предыдущей модели iPhone 7 Plus кнопка Home была, но она уже тогда стала сенсорной.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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