NBC: адвокат Трампа проговорился, что ему нужно $200 тыс. из Бахрейна

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани случайно проговорился, что ему требуется несколько сотен тысяч долларов из Бахрейна. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC.

Как она объяснила, Джулиани 16 октября, видимо, ошибся и оставил на автоответчике телефона репортера NBC два голосовых сообщения. "Завтра я хочу, чтобы ты занялся Бахрейном. Тебе надо туда позвонить. Проблема в том, что нам нужны деньги", - сказал адвокат, думая, что он обращается к своему помощнику. Судя по ремаркам адвоката, он хотел, чтобы его помощник позвонил некоему Роберту, находившемуся в тот момент в Турции.

"Нам нужно несколько сотен тысяч долларов", - добавил Джулиани. В пятницу, отвечая на запрос телекомпании CNN, он пояснил, что голосовые сообщения касаются "не юридического вопроса, затрагивающего безопасность". Речь шла о "замене сотрудников, работающих над другим проектом, что потребует дополнительных расходов - $200 тыс." Адвокат заявил, что это дело не имеет никакого отношения к разговору президента США и украинского лидера Владимира Зеленского, а также к расследованию действий бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера на Украине.

CNN напоминает, что у Джулиани была юридическая фирма Bracewell Giuliani, которая вела дела с Бахрейном.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах в США.