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Тюменские власти запретили несанкционированную продажу рыбы из-за вспышки гаффской болезни

По данным Роспотребнадзора, токсин накопился в рыбе, пойманной в озере возле деревни Ачиры, из-за попадания в воду речного и болотного хвоща

ТЮМЕНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Оперативный штаб, созданный в связи с ситуацией в деревне Ачиры Тюменской области, где произошла вспышка редкой гаффской болезни, принял решение запретить несанкционированную торговлю рыбой на всей территории региона. Об этом сообщили в областном департаменте общественных связей.

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Гаффскую болезнь выявили 22 октября. Сейчас известно о десятерых госпитализированных, двое из них находятся в реанимации. Предположительно, причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, которую местные жители выловили в озере. По данным Роспотребнадзора, токсин накопился в рыбе из-за попадания в воду речного и болотного хвоща.

"На заседании штаба приняты решения. Запрет несанкционированной торговли рыбой на всей территории Тюменской области. Усилить контроль за наличием ветеринарного свидетельства на все партии рыбы с указанием происхождения рыбы (места вылова) всем торговым организациям, расположенным на территории Тюменской области", - говорится в сообщении.

25 октября был введен запрет на вылов рыбы и использование воды в хозяйственно-бытовых целях из озера Андреевское рядом с деревней. По данным Роспотребнадзора, пробы воды из деревенской скважины и местной реки Алымки, а также из почвы соответствуют нормам.

О заболевании

Гаффская болезнь - остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.

Деревня Ачиры Тобольского района располагается в 350 км от Тюмени, расположена среди заболоченной местности, в ней проживают около 400 человек.

Теги
РоссияТюменская область
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