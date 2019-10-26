Отец Марии Бутиной прилетел в Москву, чтобы встретить дочь

ТАСС, 26 октября. Валерий Бутин, отец россиянки Марии Бутиной, освобожденной из заключения в США, прилетел в Москву, чтобы встретить дочь после возвращения в Россию. Об этом он в субботу сообщил ТАСС.

"Я прилетел в Москву. Жду Марию", - сказал Бутин.

30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.

В США Бутина приехала на учебу. Она получила весной минувшего года диплом магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона - Американском университете. Изучала международные отношения.

13 декабря 2018 года Бутина в суде столичного округа Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах в США. Она подписала документы о сделке с прокуратурой.

26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 годам тюремного заключения. С учетом уже отбытого перед этим под стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября. Госдепартамент сообщил, что Бутина в пятницу вылетает из Майами (штат Флорида) в Москву, куда прибудет утром в субботу.