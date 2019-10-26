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В Бурятии после пожара в кафе в Улан-Удэ проверят общественные места, где используется газ

Глава региона Алексей Цыденов следит за состоянием здоровья пострадавших

УЛАН-УДЭ, 26 октября. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил после взрыва газа и пожара в кафе в Улан-Удэ провести внеплановую проверку общественных мест, где используется газовое оборудование, сообщил в субботу на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Цыденова Алексей Фишев.

"Глава Бурятии поручил заместителю председателя правительства по безопасности организовать совместно с профильными надзорными органами внеплановую проверку общественных мест, где используется газобаллонное оборудование, на предмет соблюдения соответствующих правил и подготовки персонала", - написал он.

Он уточнил, что глава региона следит за состоянием здоровья пострадавших. Министру здравоохранения региона поручено в режиме видеоконференции привлечь для консультаций специалистов Минздрава России, а при необходимости и в зависимости от состояния здоровья пострадавших обеспечить их госпитализацию в центральные российские клиники.

Как сообщила ТАСС и.о. детского омбудсмена в Бурятии Татьяна Вежевич, подросток, который пострадал в результате ЧП, был сотрудником заведения и работал там с письменного согласия родителей. По ее словам, планируется проверить, в каких условиях работал подросток. Вежевич добавила, что навестит его, когда это будет возможно.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков также поручил профильным городским структурам совместно с надзорными органами МЧС России по Бурятии проверить соблюдение правил безопасности в местах общественного питания, где используются нагревательные приборы и газовое оборудование. Ранее с намерением инициировать проверки в таких заведениях выступала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

Теги
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятия
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