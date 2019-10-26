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В полицию не поступила жалоба на Шнурова за брань на концерте в Ростове-на-Дону

Адвокат Сергея Шнурова Константин Добрынин сообщил, что заявление было написано только в отношении организатора концерта

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Жалоба на лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова за нецензурную брань на концерте Ростова-на-Дону 13 сентября не поступила в полицию. Как сообщил ТАСС адвокат Шнурова Константин Добрынин, это выяснилось после длительных разбирательств.

Ранее юридический представитель музыканта сообщил, что жалоба с просьбой привлечь Шнурова к ответственности по статье КоАП "Мелкое хулиганство" находится в отделе полиции в Ростове-на-Дону, но исполнитель по жалобе не был определен.

"После долгих разбирательств и выяснений мы установили, что никакого заявления по хулиганству на нашего доверителя никто не подавал. Было написано заявление только в отношении организатора концерта. Уверен, что организаторы концерта сами вполне себе справятся с любыми претензиями, тем более эти претензии безосновательны. Не стоит путать мат в общественном месте (мелкое хулиганство) и репертуар артиста во время выступлений на концерте", - сказал Добрынин.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что жалобу в полицию после концерта 13 сентября написала сотрудница управления Министерства культуры по Южному федеральному округу. В управлении Минкультуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам сообщили, что составлен административный протокол в отношении организатора концерта - ООО "Медиашоу". Компании вменяют административное правонарушение по ч. 1 ст. 6.26 КоАП РФ ("Организация публичного исполнения произведения искусства, содержащего нецензурную брань").

Группа "Ленинград" создана в 1997 году в Санкт-Петербурге, лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики.

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