Посол Швейцарии в России отметил высокий потенциал Северного Кавказа в развитии туризма

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Северный Кавказ обладает большим потенциалом в развитии туризма, Швейцария готова делиться с макрорегионом собственным опытом в этой сфере. Об этом заявил ТАСС в субботу посол Швейцарии в России Ив Россье.

Власти Северной Осетии 23 октября на встрече с Россье заявили о том, что намерены перенять опыт Швейцарии в вопросах развития горных территорий. Как пояснял глава региона Вячеслав Битаров, республика воспринимает Швейцарию как одну из наиболее успешных моделей устойчивого развития горных территорий.

"Посольство Швейцарии совершает регулярные деловые поездки по Северному Кавказу, при этом в состав делегаций входят представители швейцарских компаний. Из последних можно назвать посещение Ставрополья, Ингушетии и Чечни летом 2018 года, Северной Осетии и Дагестана в 2017 году. Северный Кавказ имеет огромный потенциал в развитии туристического направления, и Швейцария, безусловно, готова делиться своим опытом", - сказал посол.

При этом Россье отметил, что в Швейцарии туризм как бизнес зародился еще в XIX веке. "Туризм был катализатором модернизации Швейцарии и сегодня является важным фундаментом для экономики разных регионов страны", - добавил посол.

Отдельно Россье выделил прошедшую в январе 2019 года в резиденции посольства в Москве презентацию инвестиционного потенциала Ингушетии, где были представлены проекты, туристические возможности и промышленные предприятия региона. Он также пояснил, что сейчас у Швейцарии нет совместных с регионами Северного Кавказа проектов в стадии реализации. При этом, по мнению посла, есть потенциал для сотрудничества в этой сфере.