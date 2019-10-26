Специалисты готовы оказать необходимую помощь пострадавшим от стрельбы в Забайкалье

ЧИТА, 26 октября. /ТАСС/. Пострадавшие и родственники погиших при стрельбе в одной из войсковых частей в Забайкалье получают необходимую помощь. Вопросы взаимодействия в связи с трагедией обсудили губернатор Александр Осипов и прибывший в регион заместитель министра обороны России генерал-полковник Андрей Картополов, сообщила в субботу пресс-служба главы края.

По данным СК РФ, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов вечером в пятницу расстрелял военнослужащих своей войсковой части в ЗАТО Горный Забайкальского края. Два офицера и шесть сослуживцев солдата погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан.

"Александр Осипов и Андрей Картополов обсудили вопросы оказания помощи от правительства региона в связи с трагедией в ЗАТО Горный. <...> В настоящее время пострадавшие получают необходимую квалифицированную медицинскую помощь, оказывается содействие родственникам погибших", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте происшествия работает комиссия под руководством Картополова.

Источник в администрации губернатора уточнил ТАСС, что речь, прежде всего, идет о том, что при необходимости гражданские специалисты готовы оказать медицинскую помощь пострадавшим и психологическую поддержку родственникам погибших. Кроме того, в пятницу Осипов говорил ТАСС, что родственникам погибших при необходимости может быть выделена гостиница.

В пятницу в Минобороны сообщили, что военнослужащий устроил стрельбу на ремонтно-технической базе в Забайкальском крае, по предварительным данным, на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".