Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Спор вокруг Курил

Пилотный тур для японских туристов на Курилы пройдет с 30 октября по 4 ноября

По данным МИД Японии, в поездке должны принять участие 44 человека

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Пилотная поездка на южную часть Курильских островов для группы японских туристов состоится ориентировочно с 30 октября по 4 ноября. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Ростуризма по итогам состоявшейся на Хоккайдо встречи руководителя ведомства Зарины Догузовой с главой Японской туристической организации при Министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Хироси Табатой.

"Господин Табата сообщил о больших ожиданиях от пилотного тура, который организуется в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, договоренность о налаживании которой была достигнута лидерами двух стран. Ранее сторонами было согласовано проведение пилотного тура на остров Кунашир и остров Итуруп ориентировочно с 30 октября по 4 ноября", - отметили в Ростуризме.

Также стороны обсудили реализацию программы совместных действий между Федеральным агентством по туризму и Японским агентством по туризму на период с 2020 по 2021 год, а также договоренности о разработке трансграничных туристских маршрутов между Дальним Востоком и Японией. Кроме того, Зарина Догузова предложила японской стороне рассмотреть РФ в качестве возможного направления для экскурсионных поездок японских школьников.

По данным МИД Японии, в поездке на Курилы должны принять участие 44 человека, включая сопровождающих чиновников и переводчиков. На Кунашире у группы запланировано посещение православных храмов и музеев, а на Итурупе они должны побывать на горячих источниках и осмотреть белые скалы.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.

Зарина Догузова представляла Россию на встрече министров туризма G20, которая прошла с 25 по 26 октября на японском острове Хоккайдо. Министерская встреча "двадцатки" по вопросам туризма проводилась впервые. По мнению организаторов, активное развитие туристической отрасли, в которую государства по всему миру вкладывают много средств и усилий, неизбежно оказывает влияние на окружающую среду и экологическую систему, особенно - в крупных городах. В этой связи ключевой темой двухдневной дискуссии в живописном горном поселке на севере страны стала проблема сохранения баланса между устойчивым, эффективным развитием туристической отрасли и защитой окружающей среды и культурного наследия.

Теги
ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
Реклама на ТАСС
Дело Марии Бутиной
Отец Бутиной поблагодарил МИД России за поддержку в трудные моменты заключения его дочери
Валерий Бутин также выразил благодарность уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой и председателю комитета по международным делам Госдумы Леониду Слуцкому
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС