Пилотный тур для японских туристов на Курилы пройдет с 30 октября по 4 ноября

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Пилотная поездка на южную часть Курильских островов для группы японских туристов состоится ориентировочно с 30 октября по 4 ноября. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Ростуризма по итогам состоявшейся на Хоккайдо встречи руководителя ведомства Зарины Догузовой с главой Японской туристической организации при Министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Хироси Табатой.

"Господин Табата сообщил о больших ожиданиях от пилотного тура, который организуется в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, договоренность о налаживании которой была достигнута лидерами двух стран. Ранее сторонами было согласовано проведение пилотного тура на остров Кунашир и остров Итуруп ориентировочно с 30 октября по 4 ноября", - отметили в Ростуризме.

Также стороны обсудили реализацию программы совместных действий между Федеральным агентством по туризму и Японским агентством по туризму на период с 2020 по 2021 год, а также договоренности о разработке трансграничных туристских маршрутов между Дальним Востоком и Японией. Кроме того, Зарина Догузова предложила японской стороне рассмотреть РФ в качестве возможного направления для экскурсионных поездок японских школьников.

По данным МИД Японии, в поездке на Курилы должны принять участие 44 человека, включая сопровождающих чиновников и переводчиков. На Кунашире у группы запланировано посещение православных храмов и музеев, а на Итурупе они должны побывать на горячих источниках и осмотреть белые скалы.

Москва и Токио ведут консультации по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Налаживание сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора. В июне РФ и Япония согласовали две бизнес-модели по утилизации мусора и туризму для реализации на Курилах.

Зарина Догузова представляла Россию на встрече министров туризма G20, которая прошла с 25 по 26 октября на японском острове Хоккайдо. Министерская встреча "двадцатки" по вопросам туризма проводилась впервые. По мнению организаторов, активное развитие туристической отрасли, в которую государства по всему миру вкладывают много средств и усилий, неизбежно оказывает влияние на окружающую среду и экологическую систему, особенно - в крупных городах. В этой связи ключевой темой двухдневной дискуссии в живописном горном поселке на севере страны стала проблема сохранения баланса между устойчивым, эффективным развитием туристической отрасли и защитой окружающей среды и культурного наследия.