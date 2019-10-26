Потребление алкоголя в Крыму с начала года впервые за пять лет снизилось в два раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Потребление алкоголя на душу населения в Крыму снизилось с начала 2019 года впервые за пять лет в два раза, этому способствовали меры профилактики, проводимые в соответствии с национальным проектом "Демография", сообщил в субботу министр здравоохранения республики Игорь Чемоданов.

В Республике Крым по нацпроекту "Демография" реализуется пять региональных проектов. В частности, целью одного из них - "Укрепление общественного здоровья" - является формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, что, как ожидается, к 2024 году приведет к увеличению средней продолжительности жизни до 78,9 лет.

"По целевым показателям в рамках реализации регионального проекта "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография" за девять месяцев текущего года впервые за пять лет в Крыму розничная продажа алкоголя на душу населения снизилась в два раза до 2,65 литров на человека", - сообщил Чемоданов на совещании по реализации нацпроектов, которое проводит премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

Как уточнила ТАСС зампредседателя Совета министров - министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, в снижении потребления алкоголя сыграли как меры профилактики, так и борьба с незаконным производством алкоголя.

"Результат достигнут в том числе и благодаря мерам профилактики по региональному проекту. Нас это радует. К этому стимулирует ведение здорового образа жизни. Когда строятся спортивные площадки, когда есть молодежи, чем заняться, когда ремонтируются клубы, когда для детей открываются кружки, результат будет. Следующий этап - снижение числа курящих, для нас это важно", - пояснила она.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.