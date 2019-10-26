Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика в связи с ДТП в Алтайском крае

ТАСС, 26 октября. Ространснадзор проведет внеплановую проверку перевозчика в связи с аварией в Алтайском крае, в результате которой восемь человек погибли и восемь пострадали, говорится в субботу в сообщении пресс-службы ведомства.

"После согласования с прокуратурой Ространснадзором будет проведена внеплановая проверка перевозчика", - говорится в сообщении. Отмечается, что у водителя автобуса Fiat отсутствует лицензия. В ведомстве также уточнили, что авария произошла в темное время суток, покрытие дороги было мокрым.

Ранее глава района Светлана Агаркова сообщала ТАСС, что водитель автобуса имел все разрешительные документы и необходимую категорию для вождения такого транспорта.

ДТП с участием минивэна и микроавтобуса произошло в 07:50 местного времени (03:50 мск) на 74-м километре автодороги Барнаул - Рубцовск Топчихинского района. Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Passage, который двигался со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения, где врезался в FIat Ducato. По информации регионального СК, микроавтобус вез пожилых людей на творческий конкурс. По предварительным данным, всего в двух автомобилях находились 16 человек. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статьям 238 и 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение ПДД).

По информации регионального Минздрава, все восемь пострадавших госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.