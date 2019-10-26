Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лидер ЮАР указал на перспективность страны как туристического направления для россиян

Сирил Рамапоса отметил, что в стране находятся одни из самых красивых пляжей в мире, а также множество природных парков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса отметил своевременность проведения саммита Россия - Африка и указал на перспективность ЮАР как туристического направления для россиян.

"Российско-африканский саммит проходил в очень правильный момент. Сложно придумать более подходящий момент для такой встречи, потому что Африка сейчас готова совершить прорыв", - заявил он в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

"Одна из причин, по которой я здесь - продвижение Южной Африки именно как туристического направления, - сказал лидер ЮАР. - В нашей стране одни из самых красивых пляжей в мире, природа щедро одарила нас изобилием флоры и фауны, у нас множество природных парков. Те, кто не бывал в Южной Африке, могут считать свою жизнь неполной".

Саммит Россия - Африка под сопредседательством президентов России и Египта прошел в Сочи 23 и 24 октября. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии были задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин провел 16 отдельных двусторонних встреч.

Теги
ЮАРРоссия
Реклама на ТАСС
В Австрии отмечают Национальный праздник в честь постоянного нейтралитета
Поздравительное послание руководству и гражданам страны по случаю праздника направил президент России Владимир Путин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС