Лидер ЮАР указал на перспективность страны как туристического направления для россиян

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса отметил своевременность проведения саммита Россия - Африка и указал на перспективность ЮАР как туристического направления для россиян.

"Российско-африканский саммит проходил в очень правильный момент. Сложно придумать более подходящий момент для такой встречи, потому что Африка сейчас готова совершить прорыв", - заявил он в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

"Одна из причин, по которой я здесь - продвижение Южной Африки именно как туристического направления, - сказал лидер ЮАР. - В нашей стране одни из самых красивых пляжей в мире, природа щедро одарила нас изобилием флоры и фауны, у нас множество природных парков. Те, кто не бывал в Южной Африке, могут считать свою жизнь неполной".

Саммит Россия - Африка под сопредседательством президентов России и Египта прошел в Сочи 23 и 24 октября. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии были задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. В ходе саммита президент РФ Владимир Путин провел 16 отдельных двусторонних встреч.