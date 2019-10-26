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В ОНФ сообщили, что дети получат до конца следующей недели препарат "Фризиум"

Как отметила член Центрального штаба ОНФ Анна Федермессер, проблема поставок препарата была решена за "беспрецедентно короткий срок"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Семьи, нуждающиеся в незарегистрированном в России препарате "Фризиум", смогут получить его до конца следующей недели, сообщила в субботу пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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"Сегодня стало известно, что в Россию должен прибыть самолет с первой партией препарата, применяющегося для лечения детей, больных эпилепсией. После растаможивания груз поступит на склад Московского эндокринного завода, и в начале недели можно ожидать, что начнется доставка препарата в регионы", - говорится в сообщении.

Член Центрального штаба ОНФ Анна Федермессер отметила, что проблема поставок препарата была решена за "беспрецедентно короткий срок". По ее словам, следующим этапом решения проблемы является регистрация препарата, а также начало его отечественного производства. "Кроме того, нам нужно менять законодательство в части наказания для людей, нарушивших правила оборота наркотических средств, действующих в интересах пациентов, будь то родители или медики, когда нарушение не повлекло утечки в нелегальный оборот, не принесло общественного вреда. <...> Хорошо, что проблема вышла на такой уровень, и я уверена: мы можем ее решить, если не отступать", - приводит пресс-служба ОНФ слова Федермессер.

Потребность детей в лекарствах

Основные полномочия по лекарственному обеспечению до сих пор находились у субъектов, а централизованный сбор информации о потребности в лекарствах отсутствовал. В пресс-службе Минздрава России сообщали, что министерство провело несколько селекторных совещаний с регионами, где представителям местных органов управления здравоохранением были даны разъяснения о порядке сбора информации о потребности в тех или иных препаратах. Сбор информации о потребности детей в сильнодействующих лекарственных препаратах Минздрав России централизовал. Ответственными за эту работу будут Национальные медицинские исследовательские центры, 22 профильных федеральных учреждения, объединенных в сеть по национальному проекту "Здравоохранение". Их основной задачей будет информационно-методическое сопровождение региональных учреждений, обновление клинических рекомендаций, телемедицинские консультации и внедрение новых технологий.

Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, чьи дети нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости не зарегистрированного в стране лекарства, вторая часть адресована родителям тех детей, кому еще предстоит получить все необходимые документы.

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Россия
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