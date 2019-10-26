В ОНФ сообщили, что дети получат до конца следующей недели препарат "Фризиум"

"Сегодня стало известно, что в Россию должен прибыть самолет с первой партией препарата, применяющегося для лечения детей, больных эпилепсией. После растаможивания груз поступит на склад Московского эндокринного завода, и в начале недели можно ожидать, что начнется доставка препарата в регионы", - говорится в сообщении.

Член Центрального штаба ОНФ Анна Федермессер отметила, что проблема поставок препарата была решена за "беспрецедентно короткий срок". По ее словам, следующим этапом решения проблемы является регистрация препарата, а также начало его отечественного производства. "Кроме того, нам нужно менять законодательство в части наказания для людей, нарушивших правила оборота наркотических средств, действующих в интересах пациентов, будь то родители или медики, когда нарушение не повлекло утечки в нелегальный оборот, не принесло общественного вреда. <...> Хорошо, что проблема вышла на такой уровень, и я уверена: мы можем ее решить, если не отступать", - приводит пресс-служба ОНФ слова Федермессер.

Потребность детей в лекарствах

Основные полномочия по лекарственному обеспечению до сих пор находились у субъектов, а централизованный сбор информации о потребности в лекарствах отсутствовал. В пресс-службе Минздрава России сообщали, что министерство провело несколько селекторных совещаний с регионами, где представителям местных органов управления здравоохранением были даны разъяснения о порядке сбора информации о потребности в тех или иных препаратах. Сбор информации о потребности детей в сильнодействующих лекарственных препаратах Минздрав России централизовал. Ответственными за эту работу будут Национальные медицинские исследовательские центры, 22 профильных федеральных учреждения, объединенных в сеть по национальному проекту "Здравоохранение". Их основной задачей будет информационно-методическое сопровождение региональных учреждений, обновление клинических рекомендаций, телемедицинские консультации и внедрение новых технологий.

Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, чьи дети нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости не зарегистрированного в стране лекарства, вторая часть адресована родителям тех детей, кому еще предстоит получить все необходимые документы.