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Более 350 студентов примут участие во всекитайской олимпиаде по русскому языку в Пекине

По итогам олимпиады 60 человек с лучшими результатами получат гранты на обучение в России

ПЕКИН,26 октября. /ТАСС/. Свыше 350 учащихся из более 140 вузов КНР примут участие в 12-й ежегодной общенациональной олимпиаде по русскому языку в столице Китая. Об этом сообщило в субботу агентство Синьхуа.

Двухдневное мероприятие, которое продлится до воскресенья, организовано Министерством образования КНР при содействии Пекинского международного исследовательского университета. Китайские студенты продемонстрируют свои знания в русском языке, а также покажут, насколько глубоко они понимают культуру, историю и национальные традиции России. По итогам олимпиады 60 человек с лучшими результатами получат гранты на обучение в РФ.

По словам представителя Минобразования Китая, русский и китайский язык становятся все более популярными в связи с беспрецедентной активизацией отношений между двумя странами. "Существует большой спрос на сотрудников, владеющих как китайским, так и русским языком", - подчеркнул он.

Согласно официальной статистке, в КНР насчитывается 160 вузов, где на текущий момент более 30 тыс. студентов по специальности изучают русский язык.

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