Финансирование проекта "5-100" планируют увеличить на 5 млрд рублей в 2021 году

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Финансирование проекта "5-100", который направлен на повышение качества и престижа высшего образования в России, планируется увеличить на 5 млрд рублей в 2021 году. Об этом в субботу сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов.

"У нас планируется увеличение бюджета. Помимо того, что у нас сейчас предусмотрено увеличение средств в 2021 году на 1 млрд рублей, мы планируем, что все-таки минимум на 5 млрд по сравнению с сегодняшним днем эти объемы увеличим в 2021 году", - сказала Голикова.

По ее словам, сегодня на финансирование проекта в бюджете заложено порядка 10 млрд рублей.

В четверг председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещание с членами совета, на котором сообщил, что число университетов, участвующих в проекте, будет расширено с 21 до 30.

В майском указе 2012 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2020 году не менее пяти отечественных вузов вошли в первую сотню ведущих мировых университетов. Проект "5-100" направлен на повышение конкурентоспособности российских вузов. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки университетам, по результатам которых победителями стал 21 университет.