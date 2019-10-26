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В Минобрнауки рассчитывают, что в отборе в проект "5-100" примут участие 60 вузов

Глава ведомства Михаил Котюков при этом сообщил, что планируется изменить порядок отбора вузов и порядок предоставления средств федерального бюджета

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Порядка 60 российских университетов могут принять участие в конкурсном отборе в проект "5-100". Об этом в субботу журналистам сообщил глава Минобрнауки Михаил Котюков по итогам заседания Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов.

"Есть принципиальное решение, что масштаб программы глобальной конкурентоспособности российских вузов будет расширен с 2021 года, мы планируем рассмотреть заявки университетов и отобрать не менее 30 участников. Рассчитываем, что в конкурсном отборе смогут принять участие порядка 50-60 университетов, они должны представлять различные регионы, нам необходимо охватить все федеральные округа", - сообщил Котюков.

Как отметил министр, также планируется изменить порядок отбора вузов и порядок предоставления средств федерального бюджета.

В четверг председатель правительства Дмитрий Медведев провел совещание с членами Совета, на котором сообщил, что число университетов, участвующих в проекте, будет расширено с 21 до 30.

В майском указе 2012 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2020 году не менее пяти отечественных вузов вошли в первую сотню ведущих мировых университетов. Проект "5-100" направлен на повышение конкурентоспособности российских вузов. В 2013 и 2015 годах были проведены конкурсы на предоставление государственной поддержки университетам, по результатам которых победителями стал 21 университет.

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