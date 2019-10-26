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Калиматов: госслужащие Ингушетии должны подать пример жителям в оплате электричества

По его словам, "неуплата лежит на плечах всей республики"

МАГАС, 26 октября. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил госслужащим показать пример жителям региона в своевременной и полной оплате энергоресурсов, сообщила в субботу пресс-служба главы республики, где суммарный долг бюджетных организаций за потребленные электроэнергию, газ и воду составляет миллионы рублей.

"Именно госслужащие, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления должны в первую очередь демонстрировать платежную дисциплину, подавая таким образом пример населению, с себя начните, покажите, как нужно вносить вклад в улучшение жизни республики. Нужно понимать, что этот долг ведет к системной стагнации всего социально-экономического блока Ингушетии: мы не можем обновлять сети, говорить о стабильном развитии инфраструктуры, потому что это все завязано на энергоресурсах. Неуплата лежит на плечах всей республики", - передает пресс-служба слова Калиматова. Власти региона при этом не приводят точную цифру долгов, отмечая лишь, что она на 26 октября уже превышает миллионы рублей.

Вице-премьер региона Михаил Илезов, в свою очередь, заверил, что согласно "дорожной карте", обязательства госучреждений по платежам за коммунальные услуги будут исполнены до конца года.

"Однако, нужно отметить, что выявлены случаи несоответствия предъявленных к оплате сумм за оказанные услуги регулярным потребностям некоторых учреждений. В этой связи данным организациям поручено организовать работу по сверке и уточнению образовавшейся задолженности. Работа по ее погашению ведется планомерно с учетом возможностей республиканского бюджета и должна быть завершена в установленный планом срок", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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