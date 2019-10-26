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Похороны солистки "Бурановских бабушек" Натальи Пугачевой пройдут 27 октября

Прощание состоится в храме в Бураново

ИЖЕВСК, 26 октября. /ТАСС/. Церемония прощания и похороны солистки "Бурановских бабушек" Натальи Пугачевой, которая умерла на 84-м году жизни, пройдут в воскресенье в селе Бураново, сообщила ТАСС художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева.

"Прощание состоится завтра у нас в храме в Бураново в 13:00 (12:00 мск), похороны тоже пройдут завтра на кладбище в селе", - сказала Туктарева.

"Бурановские бабушки" - российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получивший известность благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. Коллектив представлял Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2012" в Баку, по результатам которого занял второе место.

Теги
РоссияУдмуртия
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