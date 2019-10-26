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В Россию поступила первая партия незарегистрированного в стране препарата "Фризиум"

В Москве препарат начнут выдавать детям в середине недели, в регионах - в конце недели, отметила директор детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Первая пария не зарегистрированного в РФ препарата "Фризиум", которая обеспечит лекарством 540 детей, поступила в Россию. Об этом написала в субботу директор детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава на своей странице в Facebook.

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"В Россию приехала первая партия "Фризиума" для 540 детей!!! В Москве "Фризиум" начнут выдавать детям в середине недели, в регионах в конце недели (время на доставку)", - говорится в сообщении.

По словам директора детского хосписа, в регионах сотрудники медицинских учреждений будут связываться с пациентами, имеющими заключение врачебной комиссии или федерального консилиума о показаниях к применению препарата, "и бесплатно выдавать препарат на руки из расчета на три месяца".

"Препараты ввозятся в Россию под конкретных детей", - указала Мониава, добавив, что информацию о том, кому предписано лекарство из каждой отдельной партии, должна предоставлять горячая линия Росздравнадзора.

В то же время директор "Дома с маяком" уточнила, что "cроки поставки препаратов Диазепам (раствор ректальный), (капсулы, таблетки), Мидазолам (раствор оромукозальный), Фенобарбитал (эликсир, раствор для инъекций)" пока неизвестны."Закупка других незарегистрированных препаратов для лечения эпилепсии, которые не относятся к списку наркотических - Фенитоин (инъекционная форма), Этосуксимид (сироп), Сультиам, Стирипентол, Вигабатрин и другие - по каким-то причинам не произведена", - отметила она.

Обеспечение пациентов перечисленными лекарствами касается только детей до 18 лет, заключила Мониава.

Потребность детей в лекарствах

Основные полномочия по лекарственному обеспечению до сих пор находились у субъектов, а централизованный сбор информации о потребности в лекарствах отсутствовал. В пресс-службе Минздрава России сообщали, что министерство провело несколько селекторных совещаний с регионами, где представителям местных органов управления здравоохранением были даны разъяснения о порядке сбора информации о потребности в тех или иных препаратах. Сбор информации о потребности детей в сильнодействующих лекарственных препаратах Минздрав России централизовал.

Ответственными за эту работу будут Национальные медицинские исследовательские центры, 22 профильных федеральных учреждения, объединенных в сеть по национальному проекту "Здравоохранение". Их основной задачей будет информационно-методическое сопровождение региональных учреждений, обновление клинических рекомендаций, телемедицинские консультации и внедрение новых технологий.

Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости незарегистрированного в стране лекарства, вторая часть адресована родителям тех детей, кому еще предстоит получить все необходимые документы.

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