Власти Кировской области окажут помощь с похоронами погибших в ДТП с микроавтобусом

КИРОВ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области помогут в организации похорон родственникам погибших в ДТП с микроавтобусом в Нолинском районе, а также окажут психологическую помощь их семьям. Об этом в субботу сообщила ТАСС министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева.
По данным управления ГИБДД по региону, авария произошла в субботу около 17:00 мск примерно в 130 км от Кирова - в деревне Перевоз Нолинского района, в результате ДТП четыре человека погибли, в том числе 15-летняя девочка, девять человек получили травмы, шесть из них госпитализированы.
"По линии органов социальной защиты населения родственникам погибших будет оказано содействие в погребении и психологическая помощь", - сказала собеседница агентства.
Как сообщил ТАСС глава Нолинского района Николай Грудцын, все погибшие - жители Уржумского района, власти Нолинского района окажут помощь в доставке тел.
По словам главного врача Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии в Кирове Михаила Яговкина, у четверых пострадавших состояние средней тяжести, еще двое, в том числе восьмилетний ребенок, находятся в тяжелом состоянии, при этом жизни ребенка ничего не угрожает. Все пострадавшие будут переведены из Нолинской центральной районной больницы в центр травматологии наземным транспортом и вертолетом санавиации. Вечером в пятницу самолет санавиации не смог вылететь из-за нелетной погоды.