Власти Кировской области окажут помощь с похоронами погибших в ДТП с микроавтобусом

КИРОВ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области помогут в организации похорон родственникам погибших в ДТП с микроавтобусом в Нолинском районе, а также окажут психологическую помощь их семьям. Об этом в субботу сообщила ТАСС министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева.

По данным управления ГИБДД по региону, авария произошла в субботу около 17:00 мск примерно в 130 км от Кирова - в деревне Перевоз Нолинского района, в результате ДТП четыре человека погибли, в том числе 15-летняя девочка, девять человек получили травмы, шесть из них госпитализированы.