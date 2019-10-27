Древнее захоронение с золотыми изделиями найдено в Актюбинской области Казахстана

НУР-СУЛТАН, 27 октября. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Археологи обнаружили древнее захоронение - курган сарматского вождя, похороненного в одежде с золотыми украшениями, в Актюбинской области Казахстана. Сарматы - древний народ, состоявший из кочевых племен, населявших степную полосу Евразии от Дуная до Аральского моря с IV века до нашей эры по первые века нашей эры.

"Раскопки начались в августе. Всего было найдено 15 захоронений, в этом году будут исследованы четыре из них. В одном из них на глубине 5 метров 70 сантиметров был найден "золотой человек". Золотом покрыт его пояс, шлем, а также различные изделия. По всей видимости, этот человек был вождем. Исследование продолжается", - рассказал руководитель администрации Темирского района Жолдас Калмагамбетов, слова которого приводит агентство "Казинформ".

По данным ученых, найденное захоронение относится к V веку до нашей эры. Теперь найденные предметы будут направлены в Алма-Ату для дальнейшего изучения. Могильник Таскопа, находящийся в двух километрах от одноименного поселения, будет полностью исследован в ближайшие три года.

Ранее на территории Казахстана были найдены несколько захоронений с золотыми украшениями. Самое известное из них - "Золотой человек" - условное название археологической находки, сделанной в 1969-1970 гг. в 53 км от Алма-Aты в кургане Иссык. Там найден сакский воин (саки - далекие предки казахов) в полном облачении. В погребальной камере археологи обнаружили в общей сложности 4800 украшений. После фараона Тутанхамона это наибольшее количество золотых предметов, когда-либо найденных в гробницах. "Золотой человек" на крылатом барсе стал одним из национальных символов Казахстана, а золотые украшения из короны воина (крылатые кони - тулпары) представлены на гербе республики.