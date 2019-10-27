Древнее захоронение с золотыми изделиями найдено в Актюбинской области Казахстана

НУР-СУЛТАН, 27 октября. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Археологи обнаружили древнее захоронение - курган сарматского вождя, похороненного в одежде с золотыми украшениями, в Актюбинской области Казахстана. Сарматы - древний народ, состоявший из кочевых племен, населявших степную полосу Евразии от Дуная до Аральского моря с IV века до нашей эры по первые века нашей эры.
Захоронение найдено в районе населенного пункта Таскопа Темирского района Актюбинской области. По мнению археологов, здесь располагался древний город. Его исследование в течение нескольких месяцев проводили сотрудники казахстанского Института археологии имени Маргулана.
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Қадірлі жерлестер! Темір ауданынан сүйінші хабар жетті! Өздеріңізге белгілі «Рухани жаңғыру» бағдарламасының аясында және Елбасымыздың тапсырмасына орай тарихи-мәдени жәдігерлерді зерттеуді қолға алған болатынбыз. Қазба жұмыстарына тиісті шаралар алынып, қаржылай қолдау көрсетілді. Бүгін, археологтардан ақжолтай хабар келді. Темір ауданының Тасқопа елді-мекенінің маңынан б.з.д. V ғасырда алтын киіммен жерленген сармат көсемінің қорғаны табылды. Кезекті «Алтын киімді көне ескерткіш» - Ақтөбе өңірінің ғана емес, бүтін қазақ елінің тарихында ерекше орын алатын тарихи құндылық. Кешегі Есік қаласынан, Шығыс пен Атыраудан табылған көне ескерткіштердің жалғасы бүгін Ақтөбе жерінен де көрініс берді. Бұл дегеніміз сол заманда қазақ жерін мекендеген бабаларымыз өркениеттің жоғары сатысында өмір сүргендігін көрсетеді. Бұл қойнауы құтты, тарихы тереңде жатқан Ақтөбе өңірінен табылған құндылықтардың бастамасы ғана деп білемін. Мұндай тарихи жәдігерлер әлі де көптеп табылып, Дүние жүзінің алдында Қазақ елінің мәртебесін көтереді деп сенемін. Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Оразалин. Дорогие земляки! Из Темирского района пришла радостная весть! Как известно, в рамках программы «Рухани жаңғыру» и в соответствии с поручением Елбасы ведётся работа по изучению памятников истории и культуры. В регионе приняты меры по увеличению финансирования на проведение археологических раскопок. Сегодня от археологов пришла хорошая новость: в районе населенного пункта Таскопа Темирского района в V веке до н. э. обнаружен курган сарматского вождя, похороненного в золотой одежде. Древние памятники обнаруженные в Есике, на Востоке и Атырау нашли продолжение в Актюбинской области. Это свидетельствует о том, что предки, населявшие в то время казахскую землю, жили на высоком уровне цивилизации. Я считаю, что это лишь часть археологических ценностей, найденных в нашем регионе. Я уверен, что такие исторические экспонаты ещё больше повысят престиж Казахстана в мире. Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин
"Раскопки начались в августе. Всего было найдено 15 захоронений, в этом году будут исследованы четыре из них. В одном из них на глубине 5 метров 70 сантиметров был найден "золотой человек". Золотом покрыт его пояс, шлем, а также различные изделия. По всей видимости, этот человек был вождем. Исследование продолжается", - рассказал руководитель администрации Темирского района Жолдас Калмагамбетов, слова которого приводит агентство "Казинформ".
По данным ученых, найденное захоронение относится к V веку до нашей эры. Теперь найденные предметы будут направлены в Алма-Ату для дальнейшего изучения. Могильник Таскопа, находящийся в двух километрах от одноименного поселения, будет полностью исследован в ближайшие три года.
Ранее на территории Казахстана были найдены несколько захоронений с золотыми украшениями. Самое известное из них - "Золотой человек" - условное название археологической находки, сделанной в 1969-1970 гг. в 53 км от Алма-Aты в кургане Иссык. Там найден сакский воин (саки - далекие предки казахов) в полном облачении. В погребальной камере археологи обнаружили в общей сложности 4800 украшений. После фараона Тутанхамона это наибольшее количество золотых предметов, когда-либо найденных в гробницах. "Золотой человек" на крылатом барсе стал одним из национальных символов Казахстана, а золотые украшения из короны воина (крылатые кони - тулпары) представлены на гербе республики.