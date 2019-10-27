Медведев отметил важность внедрения инноваций в российской автотранспортной отрасли

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта работников и ветеранов отрасли. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Вы трудитесь с полной самоотдачей, добросовестно и ответственно. От вашего профессионализма напрямую зависят жизнь и здоровье людей", - отметил Медведев.

"Важно, что вы активно применяете новейшие достижения техники, внедряете инновационные разработки", - подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что все больше автобусов, грузовиков и легковых машин используют в качестве топлива газ и электричество. "Серьезное внимание уделяется тому, чтобы автотранспорт отечественного производства отвечал самым современным экологическим требованиям. И конечно, главное, к чему мы все стремимся, - повышение безопасности движения, строгое соблюдение всех установленных на дорогах правил", - добавил глава кабмина.

Медведев отдельно поблагодарил ветеранов отрасли, отметив, что их опыт "помогает сохранить ее традиции и воспитать высококвалифицированных специалистов, преданных своему делу".