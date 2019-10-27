Акция "Географический диктант" прошла на военных базах России в Киргизии и Таджикистане

ТАСС, 27 октября. Более 450 человек приняли участие в международной просветительской акции "Географический диктант" на территории российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Каждый вариант диктанта состоял из 40 вопросов, разделенных на две части, различающиеся по степени сложности. Первая часть базового уровня из 10 вопросов была составлена на основе общеизвестных фактов из географии, вторая часть потребовала применить образное мышление, системную логику и эрудицию", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в Таджикистане в акции поучаствовали более 300 человек, в Киргизии - более 160. Помимо военнослужащих проверить знания решились учащиеся и преподаватели образовательных организаций, представители российского посольства, участники военно-патриотического общественного движения "Юнармия", а также члены семей военнослужащих.

Всего в ЦВО акция прошла на 263 площадках, зарегистрированных в воинских частях, учреждениях, военных комиссариатах округа. В ней приняли участие более 24 тыс. военнослужащих и членов их семей, сообщил командующий войсками ЦВО Александр Лапин. "Количество участников диктанта возросло на 70%, а площадок - более чем на 60%", - цитирует его пресс-служба.

Объединенная российская авиационная база Кант, дислоцированная в Киргизии, является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Географический диктант проводят в России ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения.