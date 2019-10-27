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В Киеве вновь объявлен первый уровень опасности из-за густого тумана

Туман уже более недели держится в украинской столице

КИЕВ, 27 октября. /ТАСС/. Первый (желтый) уровень опасности вновь объявлен в Киеве из-за густого тумана, который уже более недели держится в украинской столице. Об этом сообщила в воскресенье Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Утром 27 октября в столице ожидается туман, видимость 200-500 м [первый уровень опасности, желтый]", - сказано в сообщении. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем снижать скорость движения, пользоваться противотуманными фарами, соблюдать дистанцию, а также избегать резких маневров на дороге. Из-за густого тумана первый уровень опасности уже объявлялся в столице 25 октября.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям ранее утверждали, что сильные и продолжительные туманы на Украине связаны с так называемым явлением "температурной инверсии", которая приводит к накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Между тем, в ведомстве заявляли, что концентрация вредных веществ не превышает допустимых норм.

Однако эта ситуация вызвала обеспокоенность граждан и экологов, которые задаются вопросами о причинах столь сильных туманов. Жители украинских городов, в первую очередь Киева, жалуются на загрязненность воздуха, а также неприятные запахи, похожие на гарь, которые особенно ощущаются в темное время суток. В сложившейся ситуации киевляне массово стали скупать марлевые повязки, из-за чего сотрудники некоторых столичных аптек отмечали их дефицит.

Высокий уровень загрязнения ранее подтверждали и данные приложения Airvisual. Так, по его данным, уровень загрязнения воздуха на Проспекте Науки в Киеве оценивался в 180 единиц, что превышает показатели, к примеру, Пекина на 15 отметок. По информации ресурса, такие показатели являются крайне опасными для здоровья.

Украинское издание "Страна" также опубликовало заключение Центральной геофизической лаборатории Украины, которая заявила, что в воздухе столицы превышена концентрация пыли, сернистого, угарного газов и формальдегида, что является опасным для здоровья жителей города. В минувший четверг, 24 октября, жители Киева провели акцию протеста с требованием к властям разобраться с причиной высоких показателей загрязнения воздуха и принять меры.

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