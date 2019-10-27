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В Рязани жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа

В Рязанской епархии сообщили, что будет разбор ситуации на уровне митрополита

РЯЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Жена священника в Рязани пожаловалась в полицию на избившего ее мужа, проводится проверка. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье руководитель пресс-службы регионального управления МВД Александр Поташов.

"Заявление поступило в ОМВД Октябрьского района Рязани, в настоящее время проводится проверка по данному факту, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение", - сказал он.

В Рязанской епархии также заявили, что проверяют информацию. "Информация проверяется, и реакция будет не раньше понедельника. В выходные он (священник) должен был сходить и объясниться в правоохранительные органы, далее, когда будет собрана вся информация, в епархии будет разбор ситуации на уровне митрополита", - уточнили ТАСС в епархии.

Теги
РоссияРязанская область
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