Шойгу и Иванов пишут Географический диктант на главной площадке акции в МГУ

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Акция "Географический диктант" началась на главной площадке в одном из корпусов МГУ. Среди ее участников - президент Российского географического общества (РГО), министр обороны РФ Сергей Шойгу и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Диктант стартовал на центральной площадке в 12:00 мск. Вместе с Шойгу и Ивановым, которые пришли проверить знания в рамках акции не первый раз, диктант в МГУ напишут ректор вуза Виктор Садовничий, спортсмены, артисты и участники военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Отвечая на вопрос ведущей акции Яны Чуриковой о прошлогоднем диктанте, Шойгу отметил, что написал его "очень хорошо". Еще один участник - музыкант Сергей Шнуров - вспомнил, что последний раз диктанты писал еще в школе.

Проверить знания можно более чем на 5,7 тыс. площадок в России и 109 за рубежом. Кроме того, на 284 площадках диктант смогут написать слабовидящие. По данным Минобороны РФ, в акции примут участие более 230 тыс. военнослужащих и членов их семей, гражданских служащих и сотрудников министерства.

Нововведения акции

В 2019 году Географический диктант претерпел изменения: на этот раз вопросы разбиты на две группы. Первая часть - 10 довольно простых вопросов об общеизвестных фактах. Чтобы ответить на вопросы второй части, участникам потребуется эрудиция, а также образное, логическое мышление.

Вопросы озвучили режиссер Никита Михалков, Шнуров и телеведущая Мария Ситтель.

Географический диктант проводят в России ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России. За четыре года проведения участниками акции стали почти 900 тыс. человек.