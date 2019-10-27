Патриарх Кирилл надеется на появление в Донской митрополии 30 новых храмов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеется, что в Донской митрополии построят 30 новых храмов. Об этом он заявил в воскресенье в проповеди после великого освящения кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону.

"Для 30 новых храмов я хотел бы подарить 30 новых напрестольных Евангелий. Чтобы на каждом престоле новых храмов, по крайней мере на 30, лежал этот подарок патриарха в память о сегодняшнем торжестве", - сказал патриарх.

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Донскую митрополию проходит 26 и 27 октября. В субботу патриарх совершил всенощное бдение в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря в Ростове-на-Дону.

Первая деревянная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы появилась в крепости святого Димитрия Ростовского на месте будущего Ростова-на-Дону в 1776 году. В 1822 году появившаяся на этом месте после двух деревянных каменная церковь получила статус собора. В 1860 году по проекту автора храма Христа Спасителя в Москве Константина Тона был возведен трехпрестольный пятикупольный собор, его колокольню по проекту Антона Кампиони строили с 1875 по 1887 годы.

В 1937 году собор был закрыт, на его территории разместился зоопарк, в дальнейшем здание использовалось как склад и зернохранилище. В 1942 году колокольня была частично разрушена, чтобы она не служила ориентиром для германских артиллеристов. В период оккупации собор вновь открыли и не закрыли после освобождения Ростова. С 1947 по 1949 год в соборе служил будущий Патриарх Московский и всея Руси игумен Пимен (Извеков). В 2013 году началась реставрация собора. Были восстановлены цоколь храма и иконостасы, возвращены утраченные исторические решетки и входные двери, воссоздан исторический облик куполов. В храм была возвращена Донская икона Божией Матери, в окладе которой помещена частица пояса Пресвятой Богородицы.