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Шойгу считает, что вопросы Географического диктанта стали познавательнее

Глава Минобороны подчеркнул, что основная цель диктанта - пробудить в людях любопытство, а не загнать в угол сложными вопросами

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Участники акции "Географический диктант" уже из самих вопросов могут узнать различные факты о России. В этом году задания стали познавательнее, сообщил после написания диктанта президент Русского географического общества (РГО), глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"[Вопросы] стали более познавательными. Мы учитываем увеличение аудитории. Нам, конечно, хочется, чтобы люди еще чуть-чуть побольше узнали, поэтому в сами вопросы закладывается некая, познавательная в том числе часть, которая уже при прочтении вопроса дает возможность узнать что-то еще о нашей стране", - сказал Шойгу.

Президент РГО подчеркнул, что основная цель диктанта - пробудить в людях любопытство, а не загнать в угол сложными вопросами. "Надо, чтобы появилось желание после диктанта что-то полистать, посмотреть, поизучать", - отметил он.

Шойгу добавил, что для него самыми сложными оказались вопросы, где требовалось выстроить последовательность, например, субъекты РФ с Юга на Север. "Вообще вопросы очень все интересные, и если ты не знаешь свою страну, ногами не протопал, то подготовиться за один день невозможно", - пояснил президент РГО.

Акцент на историю

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также отметил, что вопросы были интересные, хоть некоторые и вызвали сложности. "В прошлом году было много вопросов, связанных с литературой. Были географические вопросы из каких-то литературных произведений. То есть, требовалось знать не только географию, но и литературу. А в этот раз было больше истории", - отметил спецпредставитель президента.

По его словам, на диктант он взял с собой "шпаргалку". "Честно говорю, я ей не пользовался. Мне руководство Минобороны подарило "Атлас офицера", - Иванов продемонстрировал журналистам карманную книгу в бордовой обложке. - Отличная вещь, всем рекомендую. Здесь, действительно, много полезной информации, но сразу я не мог все осилить".

В ответ на это Шойгу пообещал создать электронную версию атласа. А музыкант Сергей Шнуров, который писал диктант впервые, признался, что попытался списать у Шойгу.

Географический диктант проводят в России ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России. За четыре года проведения участниками акции стали почти 900 тыс. человек.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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