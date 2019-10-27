Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Донская митрополия РПЦ создаст экскурсионный кластер в Ростовской области

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий сообщил, что туристические группы буду посещать кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 октября. /ТАСС/. Донская митрополия Русской православной церкви (РПЦ) создаст в Ростовской области туристический кластер, сообщил в воскресенье митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов).

"Закончен нижний храм [Вознесенского войскового всеказачьего собора в Новочеркасске]. Будет кластер экскурсионный создан. Чтобы группы приезжали в Новочеркасск, в Новочеркасскую станицу, сюда, в ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, <...> в старый греческий храм - у нас есть что рассказать и показать", - сказал он на встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и полпредом президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.

Вознесенский собор в Новочеркачсске был заложен в 1805 году, однако освятили и открыли его только в 1905-м, причем за время строительства у храма сменилось три проекта. В нижнем храме-усыпальнице в честь Покрова Пресвятой Богородицы покоятся останки атамана Матвея Платова, героев Отечественной войны 1812 года - генералов Василия Орлова-Денисова и Ивана Ефремова, героя Кавказской войны генерала Якова Бакланова и архиепископа Донского и Новочеркасского Иоанна (Доброзракова).

Собор был закрыт в 1934 году и использовался как склад, вновь его открыли в 1942 году, во время оккупации. В 2001 году в соборе начались крупномасштабные реставрационные работы. К 2015 году в соборном храме подошла к завершению основная часть внутренних реставрационных работ. В 2014 году соборному храму был присвоен статус патриаршего.

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Донскую митрополию проходит 26 и 27 октября. В субботу патриарх совершил всенощное бдение в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря в Ростове-на-Дону. В воскресенье он освятил кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и совершил в нем божественную литургию.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияКирилл (патриарх)Ростовская область
Реклама на ТАСС
На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову
Артист запечатлен в образе графа Резанова - главного героя спектакля театра "Юнона и Авось"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС