Донская митрополия РПЦ создаст экскурсионный кластер в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 октября. /ТАСС/. Донская митрополия Русской православной церкви (РПЦ) создаст в Ростовской области туристический кластер, сообщил в воскресенье митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий (Иванов).

"Закончен нижний храм [Вознесенского войскового всеказачьего собора в Новочеркасске]. Будет кластер экскурсионный создан. Чтобы группы приезжали в Новочеркасск, в Новочеркасскую станицу, сюда, в ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы, <...> в старый греческий храм - у нас есть что рассказать и показать", - сказал он на встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и полпредом президента в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым.

Вознесенский собор в Новочеркачсске был заложен в 1805 году, однако освятили и открыли его только в 1905-м, причем за время строительства у храма сменилось три проекта. В нижнем храме-усыпальнице в честь Покрова Пресвятой Богородицы покоятся останки атамана Матвея Платова, героев Отечественной войны 1812 года - генералов Василия Орлова-Денисова и Ивана Ефремова, героя Кавказской войны генерала Якова Бакланова и архиепископа Донского и Новочеркасского Иоанна (Доброзракова).

Собор был закрыт в 1934 году и использовался как склад, вновь его открыли в 1942 году, во время оккупации. В 2001 году в соборе начались крупномасштабные реставрационные работы. К 2015 году в соборном храме подошла к завершению основная часть внутренних реставрационных работ. В 2014 году соборному храму был присвоен статус патриаршего.

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Донскую митрополию проходит 26 и 27 октября. В субботу патриарх совершил всенощное бдение в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря в Ростове-на-Дону. В воскресенье он освятил кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы и совершил в нем божественную литургию.