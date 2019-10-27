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На Троекуровском кладбище установили памятник Николаю Караченцову

Артист запечатлен в образе графа Резанова - главного героя спектакля театра "Юнона и Авось"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Памятник народному артисту РСФСР Николаю Караченцову (1944-2018), актеру Московского государственного театра "Ленком" открыли в воскресенье - в день 75-летия со дня рождения артиста - на его могиле на Троекуровском кладбище.

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Биография Николая Караченцова

"Год назад не стало нашего друга, нашего великого артиста. Он прожил высоко творческую жизнь, это был человек уникальных качеств, очень любил наш театр. Давайте еще раз помянем нашего дорогого друга, блестящего, потрясающего артиста Николая Петровича Караченцова", - сказал директор театра Марк Варшавер.

Артист запечатлен в образе графа Резанова - главного героя легендарного спектакля театра "Ленком" "Юнона и Авось".

"Идея создания памятника таковым, каким вы его сейчас видите, пришла мне в голову сразу, как мы задумались о создании памятника. Мы сразу для себя поняли, что это должна быть сцена из спектакля "Юнона и Авось", потому что это главная работа в театре моего папы, визитная карточка театра "Ленком"... - сказал сын артиста Андрей. - В этой сцене Резанова покидают силы, он стоит на коленях, просит прощения у Бога, у своих единомышленников, у императора, у всего народа [за то], что он не смог выполнить свою миссию. Этот человек во главу угла ставил не свои интересы, не свою жизнь, а интересы страны. <...> Какую-то параллель в этом, наверное, можно провести и с моим папой, он тоже на 100% отдавался работе".

Теги
РоссияКараченцов, Николай Петрович
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