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Партии трех не зарегистрированных в России препаратов для детей ввезут в страну в ноябре

Речь идет о "Диазепаме", "Мидазоламе" и "Фенобарбитале"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Партии трех не зарегистрированных в России лекарственных препаратов - "Диазепама", "Мидазолама" и "Фенобарбитала" - поступят в Россию в ноябре, сообщила в воскресенье директор детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава на своей странице в Facebook.

26 октября, по словам директора, в РФ привезли 7620 упаковок также не зарегистрированного "Фризиума" для 540 детей. В Москве их начнут выдавать в середине следующей недели, в регионах - в конце.

"Еще три препарата - "Диазепам", "Мидазолам" и "Фенобарбитал" - приедут в ноябре", - говорится в сообщении.

Ранее директор "Дома с маяком" сообщала, что препараты ввозят в страну "под конкретных детей", а информацию о том, кому предписано лекарство из каждой отдельной партии, должна предоставлять горячая линия Росздравнадзора.

Потребность детей в лекарствах

В начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн рублей на закупку 11 270 упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ.

Основные полномочия по лекарственному обеспечению до сих пор находились у субъектов, а централизованный сбор данных о потребности в лекарствах отсутствовал. В пресс-службе Минздрава РФ сообщали, что министерство провело несколько селекторных совещаний с регионами, где представителям местных органов даны разъяснения о порядке сбора информации, который теперь стал централизованным.

Ответственными за эту работу будут национальные медицинские исследовательские центры, 22 профильных федеральных учреждения, объединенных в сеть по нацпроекту "Здравоохранение". Их основной задачей будет информационно-методическое сопровождение региональных учреждений, обновление клинических рекомендаций, телемедицинские консультации и внедрение новых технологий.

Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости получения лекарства, вторая часть адресована родителям, которым еще предстоит получить все необходимые документы.

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