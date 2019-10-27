Израиль ввел ускоренную процедуру рассмотрения прошений об убежище от граждан России

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Израиля утвердили ускоренную процедуру рассмотрения прошений о предоставлении убежища от граждан России. Об этом сообщило на своем сайте Управление по делам миграции и регистрации населения еврейского государства, указав, что поправки вступают в силу с 27 октября 2019 года.

"В последние годы мы стали свидетелями нового растущего феномена "туризма ради убежища", в результате которого тысячи иностранных граждан из ряда стран сразу по приезде в Израиль обращались за политическим убежищем с целью получения разрешения на легальное пребывание и права на работу в стране. С февраля 2017 года была утверждена ускоренная процедура, позволяющая проводить быструю проверку прошений о предоставлении убежища от граждан ряда государств. Генеральный директор управления после консультаций с представителями МИД Израиля принял решение распространить ускоренную процедуру также на граждан России", - говорится в публикации.

По информации газеты Haaretz, в 2018 году возросло число россиян, приезжающих в Израиль и просящих убежища с целью получения временного легального права на работу на территории еврейского государства. Ранее эта схема активно использовалась мигрантами из Украины и Грузии, которые для получения временного права на работу также подавали прошение на политическое убежище в Израиле, приехав в страну якобы с целью туризма. Введение ускоренной процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища от граждан этих двух стран в 2017 году привело к тому, что тенденция резко пошла на спад.

Израильские власти в первой половине 2019 года не пустили в страну, остановив в зоне пограничного контроля, порядка 3 тыс. граждан России, сообщил в августе ТАСС дипломатический источник. При этом за 12 месяцев 2018 года этот показатель достиг 4,5 тыс., а в 2017 году он составлял 1,4 тыс. человек.