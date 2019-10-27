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Стрельба в воинской части в Забайкалье

Одного из пострадавших при стрельбе в воинской части Забайкалья направят лечиться в Москву

Он получил травму головы от выстрела

ТАСС, 27 октября. Одного из двух пострадавших во время стрельбы в воинской части в Забайкалье, солдата-срочника Евгения Графова планируют 28 октября транспортировать на лечение в Москву, сообщила ТАСС его мать Ирина Графова.

По данным СК РФ, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял военнослужащих своей войсковой части в ЗАТО Горный Забайкальского края. Два офицера и шесть сослуживцев солдата погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан.

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"Сейчас мой сын находится в тяжелом состоянии, без сознания. У него травма головы от выстрела. Его планируют завтра [28 октября] транспонировать в Москву на лечение", - сказала она, отметив, что данных, о каком именно медицинском учреждении идет речь, у нее нет.

По словам Графовой, о случившемся она узнала из новостей. "Мы случайно узнали, что среди пострадавших наш сын, нам никто не сообщал об этом, никто не звонил - ни власти, ни военные. Увидели в интернете новости про стрельбу, я обратила внимание, что это его часть. Но в тот вечер нам никто не ответил, дозвонились вчера, но про его состояние ничего нам не сказали. Только сегодня утром сообщили про его здоровье", - добавила она.

Теги
РоссияЗабайкальский крайСтрельба в воинской части в Забайкалье
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