Родные и близкие простились с солисткой "Бурановских бабушек" Натальей Пугачевой

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Похороны солистки "Бурановских бабушек" Натальи Пугачевой, которая умерла 26 октября на 84-м году жизни, прошли в воскресенье на кладбище рядом с ее родным селом Бураново в Удмуртии, сообщила ТАСС руководитель коллектива Ольга Туктарева.

"Она похоронена рядом со своими родными, - сказала Туктарева. - Вместе с бабушками мы построили храм, в нашем храме мы ее и отпевали".

По словам Туктаревой, проститься с Пугачевой пришли многие. "Были наши друзья, ее родные - у нее очень много родственников, - добавила руководитель коллектива. - Женщина была душевная. Поступило очень много смс, очень много звонков со словами соболезнований. Дождь сегодня, природа плачет вместе с нами".

"Бурановские бабушки" - российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получивший известность благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке. Коллектив представлял Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2012" в Баку, по результатам которого занял второе место.