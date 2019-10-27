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Глава Союза женщин России считает, что женщины внесли большой вклад в достижения Китая

Екатерина Лахова подчеркнула, что женщины намерены и дальше работать для совместного мирного развития и процветания России и КНР

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Женщины внесли значительный вклад в достигнутые Китаем успехи. Об этом в воскресенье в ходе работы Форума женщин России и Китая заявила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.

"Наш визит проходит на фоне празднования двух юбилейных дат - 70-летия со дня образования КНР и 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Нас впечатляют достижения Китая в области государственного и общественного строительства, экономического прогресса, успехи в социальной, культурной и научно-технической областях. В этих достижениях немало созидательного труда и мудрости женщин Китая, держащих полнеба на своих руках. И мы, женщины, намерены и впредь вносить вклад в совместное мирное развитие, социальную стабильность и процветание наших стран", - заявила Лахова, выступая на церемонии открытия форума.

В рамках мероприятия, основной темой которого стала роль женщин в обществе, между российской стороной и Всекитайской федерацией женщин был подписан меморандум о сотрудничестве, который, по словам Лаховой, "призван способствовать развитию связей между организациями двух стран".

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