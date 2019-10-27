В ЛДПР предложили ввести сроки для снятия тонировки, не отвечающей нормативам

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым, а также член Совета Федерации Сергей Леонов вносят на рассмотрение нижней палаты законопроект о сроках для снятия не отвечающей нормам тонировки с автомобильных стекол при вынесении соответствующего протокола сотрудниками полиции. Текст законопроекта и пояснительную записку в понедельник распространила пресс-служба одного из авторов, депутата Ярослава Нилова.

Согласно документу, Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) нужно дополнить нормой, согласно которой снять сверхнормативную тонировку нужно "до срока вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении".

Как указано в пояснительных материалах, сейчас вождение машины с установленной на лобовом и боковых передних стеклах тонировкой со светопропусканием ниже 70% влечет за собой штраф в размере 500 рублей. "Однако в настоящее время действующим законодательством не установлены сроки выполнения требований сотрудников полиции о прекращении противоправных действий, а именно - удаления затемняющего покрытия со стекол в целях приведения светопропускания в соответствие с нормами технического регламента", - указывают авторы.

Они также напоминают, что по нормам КоАП "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток". По утверждению разработчиков, наличие такого "правового пробела приводит в отдельных случаях к злоупотреблениям со стороны сотрудников полиции", требующих снять затемняющую пленку сразу, "что не всегда возможно осуществить без причинения значительного ущерба транспортному средству".

Летом этого года депутаты от ЛДПР уже вносили законопроект о полной отмене штрафа за тонировку стекол автомобиля, которая приводит к их затемнению сверх регламентных норм.