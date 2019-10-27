"Известия": США отказали России в передаче Ярошенко

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Американские власти отказались передать РФ осужденного в США гражданина России Константина Ярошенко. Об этом в понедельник сообщает газета " Известия " со ссылкой на соответствующий документ, имеющийся в распоряжении издания.

"7 октября США ответили отказом на запрос о передаче заключенного в страну гражданства для отбывания наказания. Заключенный находится в тюрьме Danbury, штат Коннектикут. Соединенные Штаты приняли такое решение, исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений", - цитирует издание письмо начальника департамента международных переводов Паулы Вульф на имя своей российской коллеги из Министерства юстиции РФ Александры Дроновой.

Как сообщает газета, решение по Ярошенко было принято еще три недели назад, однако семье летчика об этом сообщили только 26 октября, в день возврата в РФ другой российской заключенной - Марии Бутиной, пробывшей в американской тюрьме полтора года. Сам Ярошенко отметил в беседе с "Известиями", что не верит в случившееся. "Я до сих пор не верю, что пришел отказ. Конечно, возвращение Бутиной вселило в меня надежду. Но я знаю, что Москва продолжит добиваться, чтобы меня вернули любыми способами", - сказал российский летчик.

По данным издания, теперь Ярошенко сможет вновь просить задействовать Страсбургскую конвенцию 1983 года по передаче осужденных лиц в страну гражданства лишь через два года. Однако, как сообщают "Известия" со ссылкой на письмо Вульф, американская сторона вряд ли примет иное решение.

Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.