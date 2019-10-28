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Член Конгресса США подала в отставку из-за сексуального скандала

Кэти Хилл приняла такое решение на фоне обвинений в интимной связи со своим сотрудником

ТАСС, 28 октября. Член Палаты представителей США от Демократической партии Кэти Хилл подала в отставку на фоне обвинений в интимной связи со своим сотрудником. О своем решении она объявила в письменном заявлении, опубликованном в Twitter.

"Сегодня я с разбитым сердцем объявляю о своем уходе из Конгресса", - написала Хилл. Она назвала решение об отставке "самым трудным из всего, что ей приходилось делать в жизни", отметив, что, по ее мнению, так будет лучше для избирателей.

По информации газеты The Washington Post, пресс-секретарь политика заявила, что Хилл пока не решила, когда именно покинет свой пост. Ранее газета Politico сообщала, что Хилл планирует уйти в отставку к концу недели.

Комитет по этике Палаты представителей Конгресса США на прошлой неделе начал расследование в отношении того, имела ли конгрессвумен интимные отношения с сотрудником ее офиса в нарушение правил Палаты представителей. Хилл отрицает предъявленные обвинения.

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