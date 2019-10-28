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"Известия": более трети семей в России не знают о положенных льготах и не пользуются ими

Россияне, в частности, не осведомлены о возможностях получения подарка детьми из многодетных семей и бесплатного посещения музея

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Порядка 35% российских семей с детьми не пользуются положенными по закону социальными мерами поддержки в связи с неосведомленностью об их существовании. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на результаты всероссийского опроса Общественной палаты РФ.

По данным издания, россияне не знают о возможностях получения подарка детьми из многодетных семей и бесплатного посещения музея, парка культуры и отдыха, а также о праве посещать бассейны и спорткомплексы или раз в месяц получить выплату за поход в театр. Кроме того, россияне также не осведомлены о пособиях для детей родителей-инвалидов: из числа опрошенных такой возможностью пользуются лишь 18%. Как свидетельствуют результаты опроса, в сельской местности о послаблениях также не знают: большинство многодетных семей из сел не осведомлены о льготах при уплате налога на транспорт, землю и имущество.

В Минтруде изданию пояснили, что получить льготы и выплаты можно по заявлению получателя. "Можно предположить, что часть граждан, имеющих права на социальную поддержку, не получает все положенные выплаты и льготы. Например, семья может получать две меры социальной поддержки и потенциально подходить под критерии еще трех, установленных на муниципальном уровне, но не написать заявления на их предоставление", - уточнили "Известиям" в пресс-службе ведомства.

По сообщению Минтруда, сейчас льготники узнают о мерах поддержки в основном через официальные сайты, соцсети, информационные стенды, буклеты и СМИ.

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