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В Бурятии восстановлено движение транспорта на горном перевале, закрытое из-за снега

Для регулирования движения выставлено два поста ГИБДД

ТАСС, 28 октября. Движение грузовых машин и автобусов восстановлено на горном перевале региональной трассы в Бурятии, ведущей от Улан-Удэ к Байкалу и северным районам. Участок был закрыт накануне из-за выпавшего снега. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"Ограничения движения на перевале "Пыхта" региональной автомобильной дороги Р-438 Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян на участке с 22 по 31 км сняты. Движение открыто для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Для регулирования движения было выставлено два поста ГИБДД. Организовано смс-оповещение населения и информирование водителей.

27 октября в республике отмечалась неустойчивая погода, местами мокрый снег, ветер северо-западный 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с, на дорогах гололедица, накаты.

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