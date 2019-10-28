В Ковентри отметили 75-летие установления побратимских отношений с Волгоградом

ЛОНДОН, 28 октября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Праздничный концерт состоялся в Ковентри в честь 75-летия установления побратимских отношений с Волгоградом. Перед гостями вечера в воскресенье выступили российские и британские музыканты, певцы и танцоры.

На сцену городского театра "Олбани" вышли члены детского ансамбля танца "Волжаночка", лауреат международных конкурсов оперная певица Яна Бесядынская, первая скрипка Академического симфонического оркестра Волгоградской филармонии Альберт Жмаев, воспитанники балетной школы Марии Данэм в Ковентри, композитор и режиссер Дерек Нисбет. Благодаря видеомосту к зрителям в зале смогли присоединиться и волгоградцы, поприветствовавшие жителей города-побратима. Мероприятия, посвященные 75-й годовщине зарождения связей между двумя городами, при поддержке Россотрудничества осуществляет некоммерческая общественная организация "Академия успеха".

"На концерте было очень много как российских соотечественников, приехавших из разных городов, так и англичан. Местные жители участвовали в концерте вместе с представлявшими Волгоград российскими артистами, - рассказал корреспонденту ТАСС руководитель НКО Владимир Шипулин. - Отклик был очень хорошим, выступления взрослых и детей встречали бурными овациями. После концерта завязалось живое человеческое общение, люди проявляли искренние эмоции, которые пробудила наша программа".

По словам собеседника агентства, не требующий перевода язык искусства - важный инструмент народной дипломатии, позволяющий поддерживать дружбу между жителями двух городов, разделенных 3 тыс. км.

"В рамках нашего проекта "75-летие современного побратимского движения Волгоград-Ковентри: взгляд в будущее" волонтеры из Ковентри, помогавшие нам с организацией, вместе с нами поедут в Волгоград, чтобы принять участие в международном форуме общественной дипломатии "Диалог на Волге", - добавил Шипулин.

В ходе вечера прозвучал и рассказ об истории "породнения" двух городов в годы Второй мировой войны. 75 лет назад жители Ковентри, подвергшегося немецким бомбежкам, и сталинградцы стали первыми в мире, кто объявил свои города побратимами, положив начало всемирному движению породненных городов. В 1943 году женщины Ковентри начали сбор средств в фонд помощи Советскому Союзу и передали жителям Сталинграда (ныне - Волгоград) скатерть, на которой стоят подписи 830 человек, в том числе тогдашнего мэра города Эмили Смит. Скатерть из Ковентри до сих пор хранится в музее-заповеднике "Сталинградская битва" вместе с мечом, выкованным по приказу короля Георга VI (1895-1952) - отца Елизаветы II. Клинок украшенного золотом и драгоценными камнями меча украшает надпись "Гражданам Сталинграда крепким как сталь от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа".