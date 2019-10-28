В Бразилии написали Географический диктант

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 октября. /ТАСС/. Более 20 человек написали в воскресенье Географический диктант в Бразилии. В этом году сразу два города крупнейшей латиноамериканской страны - Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу - организовали площадки для проведения этой акции.

"Очень важно, на мой взгляд, то, что на этот раз проверить и улучшить свои знания о географии России смогли не только соотечественники, но и владеющие английским языком иностранцы", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС координатор диктанта в Рио-де-Жанейро Оксана Морейра да Силва Соуза. Наряду с представителями местной русскоязычной диаспоры, диктант писали двое бразильцев и португалец. Причем один из иностранных участников предпочел писать диктант "в оригинале".

Но если с пониманием заданий теста проблем ни у кого не возникло, то в стопроцентной правильности собственных ответов на подготовленные экспертами интеллектуальной викторины "Своя игра" вопросы уверены оказались не все испытуемые. Для тех же, кто в прошлом году уже участвовал в первом в Бразилии Географическом диктанте, не стало открытием то, что помимо знания общеизвестных фактов необходимо продемонстрировать эрудицию, умение мыслить системно и образно.

Специальным гостем площадки диктанта в Рио-де-Жанейро в этом году стал бразильский путешественник с русскими корнями Алейшу (Алексей) Белов, на счету которого три одиночных кругосветки на борту собственноручно сконструированной парусной яхты Tres Marias и еще два аналогичных плавания вместе с учениками на учебном парусном судне Fraternidade также собственного проекта. "Он еще одно доказательство того, что русский человек может сделать все что угодно, где бы он ни оказался" , - сказал генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков.

Географический диктант - масштабная просветительская акция, инициатором которой является президент Российской Федерации Владимир Путин. Она проводится Русским географическим обществом с 2015 года. В общей сложности, за четыре года участниками акции стали около 900 тыс. человек, в том числе граждане иностранных государств. В этом году акция прошла более чем на 5,7 тыс. площадках на пяти материках.