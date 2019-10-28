Обнаруженные на Сахалине артиллерийские снаряды оказались учебными

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Эксперты установили, что найденные на Сахалине артиллерийские снаряды являются учебными и не представляют угрозы для населения. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Росгвардии Сахалинской области.

"Снаряды оказались учебными", - сообщили в Росгвардии.

В понедельник пресс-служба Росгвардии сообщила о том, что сотрудники отдела вневедомственной охраны города Корсакова на Сахалине получили информацию об опасной находке на территории бывшего военкомата. Там был обнаружен схрон противотанковых мин и артиллерийских снарядов. До приезда оперативных служб сотрудники вневедомственной охраны оцепили территорию, чтобы не допустить посторонних лиц в опасную зону.