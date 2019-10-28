В Роскачестве рассказали, как выбрать тыкву

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Специалисты Роскачества составили рекомендации по выбору тыквы и советуют выбирать плод с плотной коркой, подсохшим хвостиком и без повреждений. Об этом говорится в сообщении организации.

"Выбирая тыкву в магазине, в первую очередь следует ориентироваться на то, чтобы плод был вызревшим (с плотной коркой), без существенных повреждений, с подсохшей плодоножкой (хвостиком). Размер, цвет плода существенного влияния на его потребительские свойства не влияет", - отмечается в сообщении.

При этом в Роскачестве не рекомендуют приобретать половинки тыквы, так как в этом случае невозможно гарантировать санитарно-гигиеническую безопасность продукта.

Какую выбрать

Как пояснили специалисты, всего существует три группы тыкв: крупноплодная, твердокорая и мускатная. Крупноплодная тыква, как следует из названия, представляет собой крупные округлые плоды, масса которых может достигать нескольких сотен килограммов. Этот сорт характеризуется разнообразной окраской, окрас может варьироваться от кремового до насыщенно-желтого или даже ярко-оранжевого цвета.

Отличительная особенность такой тыквы - округлая плодоножка и стебель (хвостик), без "бороздок". Как отметили эксперты, такой плод богат содержанием сахаров и каротина, а значит она хорошо подходит для запекания, овощного рагу. Она не теряет своих потребительских свойств при длительном хранении. Именно этот сорт тыквы служит украшением к празднику Хеллоуин.

Твердокорая тыква обычно тоже круглая, но не такая крупная, зато быстро спеет и имеет самые вкусные семена. Как пояснили в Роскачестве, мякоть такой тыквы немного жестковата, поэтому она больше подойдет для приготовления супов и пюре. По сравнению с крупноплодной тыквой у твердокорой кожура толще и грубее, а мякоть - более волокнистая и рыхлая.

По мнению экспертов, самой вкусной и сладкой из всех существующих тыкв является мускатная тыква. Ее мякоть со сладким вкусом и дынным ароматом имеет плотную маслянистую консистенцию, без излишних волокон и может содержать до 11,5% сахаров, что делает ее хорошим десертом. Плоды у мускатной тыквы имеют разнообразную форму, наибольшее распространение получили сорта грушевидной формы - "Баттернат" (масляный орех), который чаще всего продает в рознице.

При этом в Роскачестве предупредили о том, что некоторые плоды тыквы могут горчить из-за содержания в них кукурбитацина - соединения, характерного для всех представителей семейства тыквенных. Причиной их накопления может быть чрезмерная жара и недостаточный полив при выращивании.