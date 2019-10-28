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Шарлотка, сырники и блины. Какие рецепты россияне ищут в "Яндексе"

Наибольшим успехом у русскоязычных пользователей пользуются русская, грузинская и итальянская кухни
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© Александр Щербак/ТАСС

В течение года российские пользователи "Яндекса" чаще всего искали рецепты шарлотки с яблоками, сырников и блинов. Об этом свидетельствуют данные запросов поисковика, которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Далее следуют салаты "Оливье", "Цезарь", "Селедка под шубой" и "Мимоза". Тройку лидеров по запросам замыкают драники, греческий салат и лагман.

Наибольшим успехом у россиян пользуются русская, грузинская и итальянская кухни. Немного уступают по популярности узбекская, татарская, французская и армянская, а турецкая, украинская и белорусская заняли три последних строчки.

"Яндекс" также выяснил, что больше всего пользователей интересует правильное питание. На втором месте питание для похудения, а на третьем - спортивное. Далее идут раздельное, постное, интуитивное, дробное, при сахарном диабете, рациональное и для кормящей матери.

Самыми популярными запросами по слову "повар" стали: "когда день повара", "какие предметы нужно сдавать на повара", "сколько зарабатывает повар".

Данные собраны "Яндексом" за период с 22 октября 2018 года по 22 октября текущего года.

Теги
Россия
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