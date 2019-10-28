Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления

СТОКГОЛЬМ, 28 октября. /ТАСС/. Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления. Шведского предпринимателя, как сообщает агентство Bloomberg , обеспокоили призывы 16-летней экоактивистки Греты Тунберг.

Многие протесты, по словам Перссона, направлены на прекращение выполнения определенных действий, снижение потребления и отказ от авиаперелетов. Данные меры, как утверждают активисты, помогут справиться с современными вызовами, связанными с глобальным изменением климата. "Да, это может оказать небольшое положительное воздействие на окружающую среду, однако приведет к ужасным социальным последствиям", - отметил глава H&M. Вместо моратория на культуру потребления, уверен он, необходимо больше внимания уделять таким вещам, как "экологические инновации, возобновляемые источники энергии и усовершенствованные материалы".

"Проблема изменения климата чрезвычайно важна. Это серьезная угроза, и все мы - политики, компании, частные лица - должны отнестись к ней серьезно", - подчеркнул Перссон. Одним из главных шагов на пути ее решения, по его словам, должно стать искоренение нищеты. "Мы должны уменьшить воздействие на окружающую среду", - добавил он. - Но в то же время нам следует продолжать создавать рабочие места, улучшать систему здравоохранения и все то, что связано с экономическим ростом".

По данным Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ОНН), многие мировые экологические проблемы вызваны приходом так называемой эры быстрой моды. Так, сфера производства одежды ответственна практически за 10% глобальных выбросов парниковых газов. В связи с этим, как указали в H&M, компания проводит политику, направленную на сокращение к 2040 году большого количества вредных выбросов. Кроме того, бренд активно сотрудничает с государственными структурами по вопросу установки солнечных панелей и другим решениям, необходимым для развития возобновляемых источников энергии.