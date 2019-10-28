Скворцова сообщила, что нуждающиеся в препарате "Фризиум" дети получат его до конца недели

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Незарегистрированный в РФ препарат "Фризиум" из первой поступившей в страну партии будет доставлен нуждающимся в нем детям до конца текущей недели. Об этом в понедельник сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью радио "Комсомольская правда" .

"Всего сейчас регионы нам передали список на 550 детей, но мы предполагаем, что кто-то может не знать об этом, и количество может несколько увеличиться, - сказала она. - На этой неделе до среды получит [препарат] Москва <…>, и до конца недели по всей стране Московский эндокринный завод развезет этот препарат".

Скворцова добавила, что Минздрав совместно с регионами РФ продолжает вести онлайн регистрацию детей, нуждающихся в препарате. "Все будут обеспечены, кому это необходимо", - добавила она.

Ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что первая пария незарегистрированного в РФ препарата "Фризиум" поступила в Россию. По ее словам, партии еще трех незарегистрированных в стране препаратов - "Диазепама", "Мидазолама" и "Фенобарбитала" - поступят в Россию в ноябре.

Потребность детей в лекарствах

В начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн рублей на закупку 11270 упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ.

Основные полномочия по лекарственному обеспечению до сих пор находились у субъектов, а централизованный сбор данных о потребности в лекарствах отсутствовал. В пресс-службе Минздрава РФ сообщали, что министерство провело несколько селекторных совещаний с регионами, где представителям местных органов даны разъяснения о порядке сбора информации, который теперь стал централизованным.

Ответственными за эту работу будут национальные медицинские исследовательские центры, 22 профильных федеральных учреждения, объединенных в сеть по нацпроекту "Здравоохранение". Их основной задачей будет информационно-методическое сопровождение региональных учреждений, обновление клинических рекомендаций, телемедицинские консультации и внедрение новых технологий.

Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, дети которых нуждаются в незарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости получения лекарства, вторая часть адресована родителям, которым еще предстоит получить все необходимые документы.