Москва может стать пилотным регионом по реализации проекта строительства частных СИЗО

МОСКВА, 28 октября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Бизнес-сообщество Москвы предложило создать первые в России частные следственные изоляторы. Столица может выступить пилотным регионом для реализации этого проекта, сообщила в понедельник ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева.

"Наши эксперты изучили законодательства других стран, где частные изоляторы работают. На условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), мы думаем, в Москве это можно реализовать как пилотный проект. Пока еще наша рабочая группа [по созданию проекта частных следственных изоляторов] только начала заниматься вопросом, поэтому не готова давать конкретику, но могу подтвердить, что эксперты подключились к этой инициативе бизнес-сообщества, а предприниматели готовы на условиях ГЧП финансировать строительство изолятора", - сказала собеседница агентства.

По словам Минеевой, законодательство позволяет до решения суда содержать под домашним арестом граждан, обвиняемых по так называемым предпринимательским статьям. Необходимость создания частных изоляторов, поднятая предпринимательским сообществом, обусловлена "сложными условиями пребывания в таких учреждениях", отметила бизнес-омбудсмен. Наиболее острыми проблемами стали вопросы материально-бытового обеспечения, отвечающего требованиям гигиены и санитарии, организация качественного питания, медобслуживания.

Трактовка норм и низкие расходы

При бизнес-омбудсмене Москвы создана рабочая группа, которая занимается вопросом создания адаптированной под российские условия модели частного следственного изолятора. Ее итоговой целью станет внесение соответствующего законопроекта в Госдуму. Инициативу поддерживают ряд депутатов Госдумы и действующие руководители в структурах уголовно-исполнительной системы, сообщил руководитель рабочей группы, председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.

Согласно его данным, сейчас в столичных следственных изоляторах содержатся сверх наполняемости порядка тысячи человек. "Раздвинуть стены или построить новый блок начальник СИЗО не в силах, при всем желании", - отметил Волков.

"Если нормативом на одного арестованного предусмотрено не менее 4 кв. м площади, то это не значит, что нельзя сделать шесть или 10 "квадратов". Но сегодня у ФСИН России на это нет ни денег, ни возможностей. Та же ситуация с приемом душа не реже, чем в раз в 10 дней, но это не значит, что нельзя чаще. Да и вообще, душ должен быть в каждой камере, ведь мера пресечения это ограничение свободы, а не пытка. Но опять же - при всем желании сегодня это нереально. Не выдержат коммуникации и душ "съест" те самые драгоценные квадратные метры. Поэтому необходимость создания частных тюрем не вызывает никаких сомнений у практиков", - добавил глава столичной ОНК.

О недостаточном финансировании содержания в изоляторах заявил общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей на справедливое судебное разбирательство и исполнение судебных решений при бизнес-омбудсмене Москвы Алан Гадзаонов. Он привел данные управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве, согласно которым расходы из федерального бюджета на содержание одного человека в среднем составляют около 15,5 тыс. рублей в месяц, в том числе порядка 2,2 тыс. рублей на питание. "Даже если допустить, что выделенные средства используются максимально эффективно, все же содержание в условиях изоляции от общества за указанную сумму представляется весьма сомнительной", - считает Гадзаонов.

По его мнению, выход из ситуации - создание учреждений "с возможностью предоставления на коммерческих основах широкого спектра услуг, не запрещенных законодательством". "Вырученные от такой деятельности средства могли бы быть направлены как на обеспечение достойных условий содержания всем лицам, содержащимся в частном следственном изоляторе, так и на адекватную заработную плату персонала", - пояснил он.

Проект создания в России частных изоляторов "заслуживает внимания", отметил главный научный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России Салих Шамсунов, приведя в пример зарубежный опыт, который насчитывает свыше 150 лет.